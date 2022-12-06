Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишут росСМИ. Детальнее рассказывает 24 канал.
Кстати Будто чего боятся: белгородским полицейским приказали найти бронежилеты и "тревожные" мешки
В России формируют терроборону
По словам Гладкова, в Белгородской области сформируют несколько батальонов из тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не может служить в вооруженных силах России, однако имеет боевой опыт и большое желание при необходимости "встать на защиту родного дома".
Терроборону вроде бы учат "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт". Гладков подчеркнул, что тренировки и "боевое объединение" отрядов сейчас проводят на территории всех приграничных районов Белгородской области.
Ранее в Белгородской области начали устанавливать бетонные пирамидки
Заметим, что в конце октября на территории Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Речь идет о пирамидках из бетона, кстати, очень похожих на те, которые "вагнеровцы" возводили на Луганщине.
В Белгородской области устанавливают "защитные сооружения" / Фото из соцсетей
6 декабря Гладков проверил, как проходит возведение белгородской "засечной черты". Он отметил, что ее строительство крайне важно для безопасности всех жителей области. Однако что именно им грозит, не сказал.