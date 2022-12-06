Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишут росСМИ. Детальнее рассказывает 24 канал.

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В России формируют терроборону

По словам Гладкова, в Белгородской области сформируют несколько батальонов из тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не может служить в вооруженных силах России, однако имеет боевой опыт и большое желание при необходимости "встать на защиту родного дома".

Терроборону вроде бы учат "опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт". Гладков подчеркнул, что тренировки и "боевое объединение" отрядов сейчас проводят на территории всех приграничных районов Белгородской области.

Ранее в Белгородской области начали устанавливать бетонные пирамидки

Заметим, что в конце октября на территории Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Речь идет о пирамидках из бетона, кстати, очень похожих на те, которые "вагнеровцы" возводили на Луганщине.

В Белгородской области устанавливают "защитные сооружения" / Фото из соцсетей

6 декабря Гладков проверил, как проходит возведение белгородской "засечной черты". Он отметил, что ее строительство крайне важно для безопасности всех жителей области. Однако что именно им грозит, не сказал.

Кстати, во вторник, 6 декабря Путин провел заседание Совбеза на фоне взрывов на аэродромах в России. Совещание прошло за закрытыми дверями. Однако росСМИ уверяют, что на Совбезе говорили о "внутренней безопасности". Интересно, что речь шла не только о регионах, граничащих с Украиной, но и Рязанской и Саратовской области.