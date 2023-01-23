Пожар произошел ночью 23 января. Об этом сообщают провластные белорусские СМИ, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре на Мозырском НПЗ

По данным СМИ, на линию 101 сообщили о выходе водосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Установка вроде бы не была введена в эксплуатацию. Она находится на стадии пусконаладочных работ.

Местные спасатели потушили пожар и провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. Якобы никто не пострадал. Технологический процесс предприятия не нарушен. В настоящее время устанавливаются причина пожара и нанесенный ущерб.

Кстати, Мозырский НПЗ – одно из двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси.

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