Пожар произошел ночью 23 января. Об этом сообщают провластные белорусские СМИ, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре на Мозырском НПЗ
По данным СМИ, на линию 101 сообщили о выходе водосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.
Установка вроде бы не была введена в эксплуатацию. Она находится на стадии пусконаладочных работ.
Местные спасатели потушили пожар и провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. Якобы никто не пострадал. Технологический процесс предприятия не нарушен. В настоящее время устанавливаются причина пожара и нанесенный ущерб.
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Раньше горел и "Нафтан": что известно
- Отметим, что в конце прошлого года горел еще один крупный нефтеперерабатывающий завод Белоруссии.
- Пожар на территории "Нафтана" возник утром 25 декабря.
- Уже традиционно будто бы обошлось без пострадавших.
- Работа установки, предназначенной для первичного фракционирования нефти и технологический процесс не нарушены. Причина возгорания и ущерба будет определена объектовой комиссией предприятия.