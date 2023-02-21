Готель розташований на Міжнародній вулиці. Російські ЗМІ повідомляють, що одного дорослого та трьох дітей вдалося врятувати. На місці працюють пожежники та рятувальники.

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Щодо причин пожежі – наразі немає офіційних даних. Попередньо, постоялець підпалив речі.

"Горить п'ятий поверх 16-поверхової будівлі на вулиці Міжнародній у центрі Москви. Проводиться евакуація", – цитують РосЗМІ екстрені служби.

Зауважимо, що у будівлі також розташовані офіси.

Люди з вікон просять про допомогу: відео

Що відомо про постраждалих

Згодом ЗМІ, посилаючись на медиків, повідомили, що внаслідок пожежі постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед них – дитина.

Рятувальники прозвітували, що під час пожежі в будинку в центрі Москви врятовано 11 осіб, з них 7 дітей.