Готель розташований на Міжнародній вулиці. Російські ЗМІ повідомляють, що одного дорослого та трьох дітей вдалося врятувати. На місці працюють пожежники та рятувальники.
Дивіться також Курили усім цехом: в Росії стався "бабах" на заводі, де виготовляють вибухівку
Щодо причин пожежі – наразі немає офіційних даних. Попередньо, постоялець підпалив речі.
"Горить п'ятий поверх 16-поверхової будівлі на вулиці Міжнародній у центрі Москви. Проводиться евакуація", – цитують РосЗМІ екстрені служби.
Зауважимо, що у будівлі також розташовані офіси.
Люди з вікон просять про допомогу: відео
Що відомо про постраждалих
Згодом ЗМІ, посилаючись на медиків, повідомили, що внаслідок пожежі постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед них – дитина.
Рятувальники прозвітували, що під час пожежі в будинку в центрі Москви врятовано 11 осіб, з них 7 дітей.