Пожежа сталася на заводі з виробництва пластику у підмосковному селищі Колюбакіне. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Як стало відомо, у цеху на заводі з виробництва пластику загорілася площа 5 000 квадратних метрів. Через це обвалився дах будівлі.

На місце прибули рятувальники, але інформації про постраждалих чи жертв поки немає.

Обвалення даху на складі сталося на площі 3,5 тисячі квадратних метрів.

Згодом пожежники ліквідували горіння в цеху. За їхніми словами, загрози іншим будівлям немає.

Що саме стало причиною пожежі – поки не повідомляють. Однак сподіваємось, що наслідки та шкода для заводу – дуже великі.

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