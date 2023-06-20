Глава держави розповів, що сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники. Один з них загинув, повідомляє 24 Канал.

До теми Окупанти обстріляли рятувальників на Херсонщині: один загиблий, 6 – у важкому стані

За минулу ніч збили 30 "Шахедів"

Зеленський зазначив, що передусім хоче подякувати Повітряним силам та всім захисникам неба з інших Сил оборони за кожну збиту російську ракету й за кожен збитий "Шахед".

Тільки за минулу ніч – понад 30 збитих "Шахедів". Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура. Дякую, воїни!

– наголосив президент.

Він додав, що внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Херсона постраждали рятувальники, які займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Їх обстріляла російська ж артилерія.

"Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним і близьким! Українські воїни обов'язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість. Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі", – підкреслив український лідер.

За його словами, вбивцям і терористам немає й ніколи не буде місця в Україні.

"Зараз наші воїни на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі. Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну", – зауважив глава держави.

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