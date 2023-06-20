Ще семеро постраждали. Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Внаслідок обстрілу загинув рятувальник

Єрмак розповів, що російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.

Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 7 співробітників постраждали. Шестеро перебувають у важкому стані,

– написав голова ОП,

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що російські терористи почали шквальний обстріл, коли рятувальники без зброї проводили відновлювальні роботи.

"Пораненим надається невідкладна медична допомога. Родині та близьким загиблого – щирі співчуття", – наголосив міністр.

Він додав, що вбивати рятувальників під час ліквідації однієї із найбільших техногенних катастроф – це ницість та прояв страху.

"І ворогу є чого боятися. Бо ми помстимося за всіх наших убитих, закатованих, скалічених людей. Цей час прийде", – підсумував Клименко.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, обстріл стався близько 13:30. Рятувальники ліквідовували наслідки підтоплення в одному з мікрорайонів Херсона.

"Дані уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", – додали в Офісі генпрокурора.

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