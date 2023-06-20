Попередньо повідомляли, що пошкодження критичної інфраструктури зафіксували на Львівщині. На місці ворожої атаки виникла пожежа.

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Основні напрямки нічної атаки

Ворог запустив дрони-камікадзе зі звичних північного та південного напрямків – "Шахеди" злетіли у Брянській області та зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом ворог запустив 35 ударних дронів, 32 із яких – збили українські захисники. 30 "Шахедів" було знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Ворог націлився на військові та інфраструктурні об'єкти, тому протиповітряна оборона уночі працювала у більшості областей України. Проте основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина. Лише у Київській області знищили понад 20 ворожих безпілотників.

Нічна атака 20 червня: коротко