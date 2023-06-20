Попередньо повідомляли, що пошкодження критичної інфраструктури зафіксували на Львівщині. На місці ворожої атаки виникла пожежа.
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Основні напрямки нічної атаки
Ворог запустив дрони-камікадзе зі звичних північного та південного напрямків – "Шахеди" злетіли у Брянській області та зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом ворог запустив 35 ударних дронів, 32 із яких – збили українські захисники. 30 "Шахедів" було знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.
Ворог націлився на військові та інфраструктурні об'єкти, тому протиповітряна оборона уночі працювала у більшості областей України. Проте основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина. Лише у Київській області знищили понад 20 ворожих безпілотників.
Нічна атака 20 червня: коротко
- Тривогу в Україні оголосили близько о 00:00 й тривала вона понад 6 годин. Вона поширювалася за вектором руху ворожих безпілотників – від південних областей на Північ.
- Про вибухи повідомляли у кількох регіонах, зокрема – у Київській та Львівській областях. Як повідомили згодом, причина вибухів – робота ППО.
- Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М" / С-300. Унаслідок влучання постраждало популярне місце для відпочинку.
- Унаслідок нічних обстрілів у Львові кілька трамваїв змінили маршрути. Трамвайні маршрути №3 і №9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Окрім того, сьогодні на маршрути пустили менше трамваїв, аби не збільшувати трафік та не спровокувати затори.
- Після нічної атаки у Києві зникло світло у Солом'янському та Святошинському районах. У ДТЕК "Київські електромережі" повідомили, що у деяких районах зафіксовані аварійні відключення. Чи пов'язано відключення з нічною атакою наразі невідомо, адже причини з'ясовуються.