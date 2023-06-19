За його словами, літаки – це дуже складний вид озброєння. Вони є набагато складнішими, ніж танк чи артилерія. Винищувачі можна порівняти хіба що з кораблями та підводними човнами.

Цікаво Україна має лише звільнені позиції, у Росії – одні втрати: Зеленський звернувся до українців

Українським пілотам необхідне навчання

Резніков зауважив, що всі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб освоїти винищувач F-16. Після тестування двох пілотів Повітряних сил ЗСУ в Сполучених Штатах вважається, що термін до 6 місяців буде достатнім.

Я вважаю, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі, не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за 4 місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати та вміємо вчитися,

– наголосив міністр.

За його словами, для навчання екіпажу на складних артилерійських системах Caesar або KRAB за стандартами необхідно мінімум 3 місяці, а українські захисники освоювали їх за 3 тижні.

"І французи, і поляки були в захваті. Стандартний час підготовки екіпажу для роботи на системах ППО Patriot – 10 місяців. Наші навчилися за 10 тижнів. Відчуйте різницю: 3 місяці – 3 тижні, 10 місяців – 10 тижнів. Тому я впевнений, що пілоти полетять швидше, ніж за 6 місяців", – зазначив Резніков.

Однак пілот не може літати самостійно, адже йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники тощо, позаяк це надскладна техніка.

"І ось цей курс навчання довший, ніж 4 місяці. І якщо в нас є пілоти, які розмовляють англійською мовою і швидше це опанують, то інженерів і техніків дещо менше. А це ж спеціальна термінологія, це не просто поговорити та замовити бургер у МакДональдзі. Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: аеродроми, укриття", – пояснив міністр.

Варто прочитати Межує з елементами паніки, – у ГУР розповіли, як Путін істерить через контрнаступ

Літаків не буде до Нового року

Резніков зауважив, що аеродроми для західних літаків облаштують там, де буде зручно.

Але, звичайно, бойовий літак не може літати з території іншої країни, звичайно, вони будуть в Україні. Ну, як це з боку НАТО залітає бойовий літак? Ні, це будуть наші літаки, з українською символікою, вони захищатимуть наше з вами небо,

– заявив міністр.

За його словами, Україна чекає на програму, про затвердження якої домовилися 15 червня на полях Рамштайну. Там будуть чітко зрозумілі всі етапи.

"Ось коли я побачу цю програму, я зможу сказати точний період. Тому що, якщо зараз скажемо, що очікування – це 6 місяців, а за 6 місяців не полетить літак, нам скажуть: "Зрада" – зазначив Резніков.

Він додав, що все ж Україна отримає літаки не раніше Нового року. І це символічно, адже на торішні Різдво і Новий рік Резніков записав звернення до Санта-Клауса, де попросив допомоги в інтересах дітей України, щоб вони могли вчитися, ходити до шкіл і садочків.

"Я попросив певні речі у Санти: артилерію, снаряди, танки тощо. У мене там стояв маленький літачок, модель, який потім відлітає. Це було моє побажання Санті. Тому було б логічно, щоб хоча б до Нового року перший F-16 все-таки злетів", – підсумував міністр оборони.



Країни, які увійшли до коаліції винищувачів для України / Інфографіка 24 Каналу