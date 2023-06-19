Глава держави розповів, що провів сьогодні чергове засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. Першочергово обговорили передову та конкретні питання наступу.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що на Ставці були доповіді:

командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв,

головкома,

керівника ГУР.

Окремо й детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.

На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору,

– наголосив український лідер.

За його словами, синьо-жовті кольори будуть на всьому українському Півдні та на всьому Сході.

"І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу. Я дякую всім нашим воїнам – кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру та кожному генералу, які залучені до наших активних наступальних та оборонних дій зараз. Я дякую вам за кожну звільнену та за кожну захищену позицію!" – підкреслив глава держави.

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