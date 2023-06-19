Глава государства рассказал, что провел сегодня очередное заседание Ставки, сообщает 24 канал. Первоначально обсудили передовую и конкретные вопросы наступления.

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский рассказал, что на Ставке были доклады:

командующих и командиров непосредственно по направлениям боев,

главкома,

руководителя ГУР.

Отдельно и подробно рассмотрели подготовку и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и пограничников, ожидающих в свое время для боевых действий.

На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери. И вообще – ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу,

– подчеркнул украинский лидер.

По его словам, сине-желтые цвета будут на всем украинском Юге и на всем Востоке.

"И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Потому что мы – на своей земле, и это дает наибольшую силу. Я благодарю всех наших воинов – каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые вовлечены в наших активных наступательных и оборонительных действий сейчас. Я благодарю вас за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию!" – подчеркнул глава государства.

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