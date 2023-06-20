Еще семеро пострадали. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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В результате обстрела погиб спасатель

Ермак рассказал, что российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, расчищавших ил.

В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 7 сотрудников пострадали. Шесть находятся в тяжелом состоянии,

– написал председатель ОП,

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что российские террористы начали шквальные обстрелы, когда спасатели без оружия проводили восстановительные работы.

"Раненым оказывается неотложная медицинская помощь. Семье и близким погибшего – искренние соболезнования", – подчеркнул министр.

Он добавил, что убивать спасателей при ликвидации одной из крупнейших техногенных катастроф – это низость и проявление страха.

"И врагу есть чего бояться. Потому что мы отомстим за всех наших убитых, замученных, искалеченных людей. Это время придет", – подытожил Клименко.

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, обстрел произошел около 13:30. Спасатели ликвидировали последствия подтопления в одном из микрорайонов Херсона.

"Данные уточняются. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", – добавили в Офисе генпрокурора.

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