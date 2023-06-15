Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из Казахстана Арман Шураев. По его словам, противодействие путинскому режиму внутри Казахстана существует и оно очень не нравится Путину и его прихвостням.

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Казахстан не допустил передачу России партии беспилотников

Казахский политик рассказал о недавнем случае на границе между Кыргызстаном и Казахстаном. Несколько дней назад там был задержан груз с 14 очень мощными дронами китайского производства. Эти беспилотники пытались через территорию Казахстана доставить в Россию.

Только недавно начал работать контроль за санкциями. К сожалению, в нашем правительстве также около 50 так называемых своих "медведчуков". Но мы работаем над этим,

– отметил Шураев.

Арман Шураев о соблюдении санкционного режима в Казахстане: смотреть видео

Беспилотники изъяли и арестовали, а на компанию, занимавшуюся перевозкой дронов, наложили большой штраф.

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