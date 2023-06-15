Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из Казахстана Арман Шураев. По его словам, противодействие путинскому режиму внутри Казахстана существует и оно очень не нравится Путину и его прихвостням.
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Казахстан не допустил передачу России партии беспилотников
Казахский политик рассказал о недавнем случае на границе между Кыргызстаном и Казахстаном. Несколько дней назад там был задержан груз с 14 очень мощными дронами китайского производства. Эти беспилотники пытались через территорию Казахстана доставить в Россию.
Только недавно начал работать контроль за санкциями. К сожалению, в нашем правительстве также около 50 так называемых своих "медведчуков". Но мы работаем над этим,
– отметил Шураев.
Арман Шураев о соблюдении санкционного режима в Казахстане: смотреть видео
Беспилотники изъяли и арестовали, а на компанию, занимавшуюся перевозкой дронов, наложили большой штраф.
Последние новости Казахстана: главное
- Министерство иностранных дел Казахстана пригласило иностранные компании, которые покидают Россию из-за санкций и репутационных потерь, релоцироваться в Казахстан. Речь идет о почти полусотне компаний, стремящихся покинуть Россию, или уже сделали это.
- В то же время некоторые российские компании перерегистрируются в Казахстане во избежание американских санкций. Так, российская компания "Полиметалл", являющаяся крупнейшим производителем серебра и одним из крупнейших золота, полностью переехала в Астану.
- На днях в Санкт-Петербурге проходит экономический форум. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в очередной раз проигнорировал приглашение российской стороны и отказался приезжать на этот форум. Официально Токаев о причинах своего решения не сообщал.