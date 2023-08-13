Санкции США и ЕС против России больно ударили по российским кафиров, но не создали им того количества проблем, которое имели бы. Оккупантам не только удается обходить ограничения, но даже продавать свою продукцию тем, кто их ввел.

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Как Россия продает металл в Европу и блокирует путь для украинской стали

Как удалось выяснить бельгийским журналистам, большинство импортируемой ЕС стали – это продукция из России. Закупка товара у агрессора возможна благодаря щелям в законах и санкциях.

Порты Украины заблокированы россиянами, потому экспортировать свою металлопродукцию практически нет никакой возможности. Железная дорога – гораздо более дорогой вариант, который будет отнимать гораздо больше времени, чем нужно. В ЕС не собираются оставаться без металла или бросать усилия на разблокировку украинских портов. Есть более простой путь – покупать металл у России.

Для этого используют очень тривиальные схемы: либо не указывают страну происхождения товара, либо покупают металл как "полуфабрикат", а затем цепляют наклейку европейской страны.

В настоящее время ЕС удалось сократить объемы закупки российского металла, но остановить этот процесс полностью нет. Чугун и руду вообще исключили из перечня ограничений, а запрет на импорт заготовок и слябов отсрочили до 2024 года.