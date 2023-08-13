Санкції США та ЄС проти Росії боляче вдарили по російських окупантах, але не створили їм тієї кількості проблем, яку мали б. Окупантам не лише вдається обходити обмеження, а навіть продавати свою продукцію тим, хто їх запровадив.

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Як Росія продає свій метал в Європу та блокує шлях для української сталі

Як вдалося з'ясувати бельгійським журналістам, більшість сталі, яку імпортує ЄС – це продукція з Росії. Закупівля товару в агресора можлива завдяки шпаринам у законах та санкціях.

Порти України заблоковані росіянами, тому експортувати свою металопродукцію практично немає жодної можливості. Залізниця – набагато дорожчий варіант, який забиратиме набагато більше часу, ніж потрібно. У ЄС не збираються залишатися без металу або кидати зусилля на розблокування українських портів. Є простіший шлях – купувати метал у Росії.

Для цього використовують дуже тривіальні схеми: або не вказують країну походження товару, або купують метал як "напівфабрикат", а потім чіпляють наклейку європейської країни.

Наразі ЄС вдалося скоротити обсяги закупівлі російського металу, але зупинити цей процес цілком – ні. Чавун та руду взагалі виключили з переліку обмежень, а заборону на імпорт заготовок та слябів відтермінували до 2024 року.