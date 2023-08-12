АРМА вирішила в достроковому режимі забрати 68 АЗС Glusco у "Нафтогазу" та передати їх в управління "Укрнафті". Відповідна пропозиція вже надійшла до Міністерства енергетики та отримала схвальну відповідь.

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Чому АЗС забрали в "Нафтогазу" та що вимагатимуть від "Укрнафти"

Як з'ясували в АРМА, "Нафтогаз" вводив в оману щодо керування 68 АЗС, які були надані йому в управління. Зокрема, у своїх звітах він демонстрував дохідну частину лише 27 з них. Окрім того, доходи були отримані не внаслідок господарювання, а передачі об'єктів в оренду.

До речі! "Нафтогаз" вважає свій провал в управлінні АЗС передчасною оцінкою ситуації та просить Кабмін не змінювати управителя.

Очільниця АРМА Олена Дума повідомила, що негативний попередній досвід врахували та будуть вимагати в нового управителя виконувати ряд вимог. Зокрема, йдеться про:

щомісячні надходження у бюджет у розмірі щонайменше 5 мільйонів гривень;

"Укрнафта" подаватиме конкретизовану звітну інформацію по всіх рахунках;

новий управитель повинен погоджувати з АРМА усі зміни в менеджменті компанії.

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Тепер остаточне слово за урядом – і десятки АЗС по всій країні почнуть реально працювати на державний бюджет,

– заявила Олена Дума.

Кабінет міністрів України найближчим часом повинен повідомити, кому дозволить керувати АЗС мережі Glusco.