Наши удивители прежде всего рассказали, стоит ли вынимать из розеток электроприборы, когда происходит отключение света. Кроме того, дали несколько советов, которые помогут уберечь технику и избежать пожара во время блекаутов.
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Как уберечь дом от пожаров, а технику от поломок
Итак, нужно ли вынимать электроприборы из розеток? В ГСЧС отметили, что это необходимо сделать.
Ведь чрезмерное количество подключенных к сети приборов может вызвать скачок напряжения во время восстановления электроэнергии,
– подчеркивают чрезвычайники.
Они также предлагают соблюдать определенные рекомендации, которые помогут уберечь технику и избежать пожара. Мы призываем обратить на них внимание во избежание проблем.
Как избежать пожара во время блекаута / Инфографика ГСЧС
- Чрезвычайники призывают отключить от сети все энергозатратные приборы. Речь идет о бойлере, духовом шкафу, электрообогревателе, стиральной машине, чайнике и электрической плите.
- Также призывают проверить, выключены ли выключатели света в комнатах.
- Кроме того, предлагают выключить свет в частном доме / квартире через щиток, если вы покидаете дом.
- В то же время чрезвычайники призывают не вмешиваться в электрощитовые дома, пытаясь самостоятельно возобновить электроснабжение.
- Что касается включения электроприборов, то следует это делать через пол часа после подачи тока.
- Также следует делать это поэтапно, а не включать в розетку сразу все энергоемкие устройства.
- Представителей бизнеса призывают не использовать уличную подсветку фасадов и витрин.
Важные советы перед возможным блекаутом
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