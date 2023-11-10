Очень важно, чтобы альтернативный источник энергии был безопасен. На это обращает внимание энергетик Виталий Оленченко.

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Как безопасно использовать генератор

Советы, как не навредить себе и окружению при использовании генератора:

дизельные или бензиновые генераторы можно использовать только на улице;

ставить их в помещении запрещено, потому что можно задохнуться от выхлопных газов (это касается и балкона, и подъезда, и подвала);

от генератора до ближайшей стены должно быть не менее 6 метров, ведь при работе герератор сильно нагревается;

нельзя ставить возле устройства легковоспламеняющиеся жидкости, например, бензин или дизель;

когда используете генераторы, производите подключение вне общей сети;

предприниматели с большими офисами и производствами, которые устанавливают себе генератор мощностью более 5 кВт, должны заключить договор с распределительными электросетями (РЭМ) о безопасности.

Какой генератор лучше

Дизельные генераторы экономичнее бензиновых и более надежных. Они могут производить большую электрическую мощность, имеют высокие показатели качества электроэнергии и более низкую себестоимость.

Преимущества бензиновых генераторов таковы: они обычно легче дизельных и лучше запускаются при низких температурах.

Что выбрать, если не генератор

При отсутствии электроэнергии можно использовать автомобильный аккумулятор. Им можно запитать ноутбуки, смартфоны, лампы – но только при правильном подключении.

Нельзя питать от автомобильного аккумулятора мощную технику: холодильник, микроволновку, стиральную машинку. Кроме этого есть и другие разновидности аккумуляторов: свинцово-кислотные, гелевые GEL, литий-ионные и многие другие. Все желательно использовать в хорошо проветриваемых помещениях, потому что в процессе работы они могут выделять много опасных веществ. Кроме того, они взрывоопасны и требуют правильной эксплуатации,

– объясняет Виталий Оленченко.

Можно выбрать и солнечные панели: они не создают шум и не загрязняют окружающую среду, следовательно, экологичны. Также можно не беспокоиться, что произойдет взрыв.

На что обратить внимание при покупке генератора

Выбирая альтернативные источники энергии, учитывайте их качество и характеристики:

какую мощность имеет потенциальный источник электроэнергии;

какой у него тип подключения к сети;

какую форму имеет выходной сигнал.

"Должна быть чистая синусоида. Ведь при гибридной высока вероятность порчи бытовой техники, что может привести к пожару", – акцентирует внимание энергетик.

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