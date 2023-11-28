Даже если ракетных ударов не будет, то свет могут выключать, когда температура воздуха будет резко опускаться. Еще одно условие – пиковая нагрузка на энергосистему, говорят в Центре исследований энергетики.

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Когда могут выключать свет

Об этом рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Он рассказал подробнее о оценки и расчеты, позволяющие понять, при каких условиях также могут выключать свет, если ракетных ударов по энергетике не последует.

При -8 и ниже, по оценкам и расчетам Центра исследований энергетики, нечем будет перекрывать этот дефицит. К сожалению, европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинским,

– отметил он.

Следовательно, добавил Харченко, в какой-то момент придет время, когда потребление в пиковые часы придется ограничивать. Речь идет о периодах между 8 и 10 утра или 17 и 20 – 21 вечера.

Он также добавил, что все возможные крупные потребители, которых могли отправить на ремонт зимой, отправлены. А те, кто мог ограничить свое потребление по максимуму уже сделали это. В то же время следует понимать, что мы близки к той черте, когда, возможно, бытовых потребителей придется ограничивать.

Какая ситуация с энергетикой сейчас

Ближе к полудню в Минэнерго известили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме не зафиксировали. Также его не предполагают на текущие сутки. По данным ведомства, генерации электроэнергии достаточно для нужд потребителей.

В аварийный краткосрочный ремонт выведен 1 блок ТЭС. Также вчера во время непогоды в Одесской области для недопущения перегрузки воздушной линии применялось ограничение выработки электроэнергии на одной из ветровых электростанций,

– пишут в министерстве.

В нем отмечают, что указанные ситуации не повлияли на стабильность электроснабжения. Подчеркивают, что для покрытия достаточно электроэнергии, производимой всеми поколениями. Следовательно, ограничений подачи света не применяют ни в одной из областей. А отключения связаны с непогодой, техническими причинами или боевыми действиями.