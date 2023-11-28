Навіть якщо ракетних ударів не буде, то світло можуть вимикати, коли температура повітря різко опускатиметься. Ще одна умова – пікове навантаження на енергосистему, кажуть у Центрі досліджень енергетики.

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Коли можуть вимикати світло

Про це розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Він розповів детальніше про оцінки та розрахунки, які дозволяють зрозуміти, за яких умов також можуть вимикати світло, якщо ракетних ударів по енергетиці не буде.

При -8 і нижче, за оцінками і розрахунками Центру досліджень енергетики, не буде чим перекривати цей дефіцит. На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською,

– зазначив він.

Відтак, додав Харченко, в якийсь момент настане час, коли споживання у пікові години таки доведеться обмежувати. Мовиться про періоди між 8 та 10 ранку або 17 та 20 – 21 вечора.

Він також додав, що всі можливі великі споживачі, яких могли відправити на ремонти взимку, відправлені. А ті, хто міг обмежити своє споживання по максимуму, вже зробили це. Водночас слід розуміти, що ми близькі до тієї межі, коли, можливо, побутових споживачів доведеться обмежувати.

Яка ситуація з енергетикою зараз

Ближче до полудня у Міненерго сповістили, що дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксували. Також його не передбачають на поточну добу. За даними відомства, генерації електроенергії достатньо для потреб споживачів.

В аварійний короткостроковий ремонт виведено 1 блок ТЕС. Також учора під час негоди на Одещині для недопущення перевантаження повітряної лінії застосовувалося обмеження виробітку електроенергії на одній з вітрових електростанцій,

– пишуть у міністерстві.

У ньому наголошують, що зазначені ситуації не вплинули на стабільність електропостачання. Підкреслюють, що для покриття достатньо електроенергії, виробленої всіма генераціями. Відтак, обмежень подачі світла не застосовують у жодній з областей. А відключення пов'язані з негодою, технічними причинами або бойовими діями.