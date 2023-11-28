Сейчас из-за сильного ветра и снежных заносов в 12 областях обесточены более 800 населенных пунктов. Накануне метели россияне также совершили очередной обстрел, чтобы погрузить Украину в темноту. Кроме этого, отключение света возможно и по другим веским причинам.

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При каких нарушениях могут отключить свет

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг во время военного положения бытовым потребителям не выключают электроэнергию из-за долгов.

Но это не значит, что не нужно платить. Ведь именно на этих средствах держится работа всей энергосистемы Украины,

– подчеркнул заместитель директора по коммерческому учету Юрий Кошла.

Однако существует ряд других нарушений, за которые могут отключить свет. После предварительного предупреждения потребителю могут отключить электроэнергию:

в случае задолженности за потребление электроэнергии в гаражах или гаражных кооперативах. С 2023 года такие объекты рассчитываются по промышленному тарифу;

если есть долг за неучтенную электроэнергию, то есть когда зафиксирован факт кражи;

когда осуществляется предпринимательская деятельность бытовым потребителем и после акта и предупреждения потребитель не перезаключил договор как юридический;

недопуск работников "Облэнерго" к приборам учета контрольного съема показателя или замены счетчика.

Заметим, что работники "Облэнерго" проводят контрольные осмотры электросчетчиков раз в три месяца, а у потребителей, у которых установлена Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии (АСКОЭ) – раз в пол года с фотофиксацией приборов учета.

Потребители обязаны допускать работников "Облэнерго" для проверки счетчиков. Если энергетиков системно не допускают к приборам учета, то возможно отключение электроснабжения. Во время проверки все работники "Облэнерго" обязательно должны иметь при себе служебные удостоверения и предъявить их потребителю по первому требованию.

Кому не будут отключать свет

Во время военного положения бытовым потребителям не будут отключать электроэнергию за долги, но власти призывают оплачивать своевременно коммунальные услуги.

В мирные времена наказывать отключения света не могут: