Нестача може виникати за температури -3 та -5 градусів. Такою інформацією з 24 Каналом поділився директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Чи будуть відключення

Синоптики прогнозують, що вже цієї ночі стовпчики термометрів опустяться до 14 градусів морозу. За потреби Україна компенсуватиме дефіцит електроенергії імпортом з Європи.

Наші партнери нас підтримують та вже неодноразово допомагали. Думаю, що цього разу також нададуть допомогу,

– сказав директор Центру досліджень енергетики.

За його припущенням, дні з 4 грудня до 10 грудня повинні пройти без будь-яких планових відключень завдяки допомозі, яку Україна зможе при необхідності отримати.

З яких країн Україна отримує енергетику

Олександр Харченко наголосив, що Україні поставляють електроенергію імпортом та аварійною допомогою з трьох ключових країн:

Румунії;

Польщі;

Словаччини.

Аварійна допомога – на практиці означає, що жоден бізнес в Україні завчасно не заплатив за імпорт електроенергії. Проте оператор "Укренерго" бачить, що дефіцит електроенергії в системі все-таки виникає,

– сказав директор Центру досліджень енергетики.

Тоді "Укренерго" звертається до операторів сусідніх країн із закликом: "Якщо у вас є зайва електроенергія, будь ласка, поставте її в Україну, ми зараз неабияк потребуємо".

В Україні тривають ремонтні роботи

В "Укренерго" повідомили, що вранці 4 грудня одна з теплоцентралей на Півдні зупинила роботу через пошкодження при обстрілі. Загалом протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах.

Наразі в Україні через негоду знеструмлено чимало населених пунктів. Ремонті роботи активно тривають – як на Заході, так і на Півдні.

Інколи дуже не просто знайти на лінії обриви, дістатися до них фізично та під'єднати,

– пояснив Харченко.

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