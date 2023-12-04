Нестача може виникати за температури -3 та -5 градусів. Такою інформацією з 24 Каналом поділився директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
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Чи будуть відключення
Синоптики прогнозують, що вже цієї ночі стовпчики термометрів опустяться до 14 градусів морозу. За потреби Україна компенсуватиме дефіцит електроенергії імпортом з Європи.
Наші партнери нас підтримують та вже неодноразово допомагали. Думаю, що цього разу також нададуть допомогу,
– сказав директор Центру досліджень енергетики.
За його припущенням, дні з 4 грудня до 10 грудня повинні пройти без будь-яких планових відключень завдяки допомозі, яку Україна зможе при необхідності отримати.
З яких країн Україна отримує енергетику
Олександр Харченко наголосив, що Україні поставляють електроенергію імпортом та аварійною допомогою з трьох ключових країн:
- Румунії;
- Польщі;
- Словаччини.
Аварійна допомога – на практиці означає, що жоден бізнес в Україні завчасно не заплатив за імпорт електроенергії. Проте оператор "Укренерго" бачить, що дефіцит електроенергії в системі все-таки виникає,
– сказав директор Центру досліджень енергетики.
Тоді "Укренерго" звертається до операторів сусідніх країн із закликом: "Якщо у вас є зайва електроенергія, будь ласка, поставте її в Україну, ми зараз неабияк потребуємо".
В Україні тривають ремонтні роботи
В "Укренерго" повідомили, що вранці 4 грудня одна з теплоцентралей на Півдні зупинила роботу через пошкодження при обстрілі. Загалом протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах.
Наразі в Україні через негоду знеструмлено чимало населених пунктів. Ремонті роботи активно тривають – як на Заході, так і на Півдні.
Інколи дуже не просто знайти на лінії обриви, дістатися до них фізично та під'єднати,
– пояснив Харченко.
Блекаут в Україні: що відомо
- В "Укренерго" просять споживачів економити електроенергію. Оскільки похмура погода впливає на виробництво електроенергії сонячними станціями. Компанія "Укренерго" підготувала правила споживання, які допоможуть заощадити енергетику та допомогти убезпечитися від блекаутів.
- Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що російська пропаганда активно спекулює на темі відключень світла в Україні. Утім, наразі загрози блекаутів для України немає. Цьогоріч енергооб'єкти захищені більше системами ППО, ніж це було у 2022 році.
- За опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", понад 75% українців готуються до блекаутів взимку. Водночас 17% людей очікують покращень у сфері енергетики, а 43% вважають, що вона залишиться без змін.