Синоптики оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби. Розповіли, де чекати найбільших "мінусів", передає 24 Канал.

До речі Аномальне тепло чи лютий мороз і сніг: яка буде погода у грудні в Україні

Де вдарить 14-градусний мороз

В Укргідрометцентрі зазначили, що у вівторок та середу буде переважно без опадів.

Температура вночі у західних та північних областях 5 – 10 морозу, місцями до 14 морозу, вдень 0 – 5 морозу. На решті території вночі 1 – 6 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла, у Криму до 8 тепла,

– спрогнозували синоптики.

Зауважимо, що згідно з прогнозом на картах, найсильніші морози будуть на Львівщині, Прикарпатті, Рівненщині та Волині.

Прогноз погоди на 5 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Далі, 7 грудня вночі у південній частині, вдень в більшості областей очікується невеличкий сніг, а на крайньому Півдні з дощем.

На Півночі морози до 10 градусів ще протримаються, вдень 1 – 6 градусів. Тим часом на решті території вночі 0 – 6 морозу, а вдень від 3 морозу до 2 тепла. До речі, на крайньому Півдні до +6.

Цікаво Чи буде в Україні тепла зима: коли чекати найбільшого холоду та снігопаду