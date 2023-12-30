В конце концов оккупанты отметили, что город якобы атаковал "безэкипажный катер". В то же время, доказательств своих слов россияне, как всегда, так и не предоставили.

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Севастополь атаковал "безэкипажный катер"

Журналисты проекта "Крым. Реалии" сообщили, что в центральной части Севастополя около 9:44 по местному времени (8:44 – по киевскому) произошел мощный взрыв. По словам корреспондента, от взрыва в городе даже задрожали окна.

Сначала взрывы во временно оккупированном городе российские власти никак не комментировали. Однако впоследствии в министерстве обороны России заявили, что на город совершили атаку с помощью "безэкипажного катера". В российском минобороны в пропагандистском духе "обвинили в атаке Украину" и сказали, что морской беспилотник якобы уничтожил патрульный катер Черноморского флота России около 10:00 по местному времени.

Впоследствии так называемый оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что морской дрон якобы был уничтожен с помощью вертолетов в трех километрах от города. Таким образом, россияне, как всегда, пытаются на ходу придумывать новые версии сомнительных "атак".

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