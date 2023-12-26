Вероятно, после атаки на БДК "Новочеркасск" россияне втрое осторожнее стали относиться к угрозе. Однако это никак им не поможет, все цели рано или поздно будут поражены.
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Тревожно и дымно
Около 12:50 в Севастополе внезапно включилась воздушная тревога. Из страха после ночной атаки на Феодосию россияне даже напустили дыма. Сразу оккупационная администрация пыталась убедить, что все по плану и так, как должно было быть.
Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты – это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю запах неприятный, но это абсолютно безопасно,
– заявил гауляйтер Севастополя Развожаев.
Отбои прозвучали около 13:30. Интересно, что примерно в то же время в Севастополе прогремел взрыв. Что стало причиной громкого звука оккупанты решили не сообщать.
Неспокойная ночка в Феодосии
- Украинская тактическая авиация ночью 26 декабря запустила по порту Феодосии крылатые ракеты. В результате атаки был полностью уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск", который там базировался. В сети опубликовали кадры обгоревшего и затопленного судна.
- Россиянам даже пришлось признать поражение, однако минобороны страны-агрессора уже классически заявило лишь о "повреждении". В то же время высокопоставленные чиновники российской армии попытались убедить, якобы во время атаки они "сбили" два украинских Су-24. Конечно, это является откровенным фейком, что уже и подтвердили в Воздушных силах.
- В Воздушных силах надеются, что таких случаев будет больше. Спикер Юрий Игнат подчеркнул, что на борту был мощный боекомплект, о котором, возможно, сообщат позже. В сети распространяется информация, якобы на "Новочеркасске" была новая партия иранских "Шахедов".