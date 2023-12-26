Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат подчеркнул, что заявлениям России о сбитых Су-24 верить не стоит. Оккупанты постоянно "уничтожают" украинские самолеты в собственных сводках.

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Никаких сбитых Су-24 не было

Юрий Игнат возразил заявления минобороны России о том, что во время атаки на Феодосию оккупантам удалось сбить два украинских истребителя Су-24.

Конечно, не подтверждаю. Они каждый день уничтожают по пять наших самолетов у себя в сводках. Поэтому никаких вариантов – здесь верить не нужно,

– подчеркнул он.

Представитель Воздушных Сил подчеркнул, что Су-24М – это самолеты бригады тактической авиации, они дислоцируются в Староконстантинове. Конечно, сейчас авиация не сидит дома, а выполняет на оперативных аэродромах задачи.

Россия постарается вложить населению факты об уничтожении нашей авиации. В сводках они регулярно "уничтожают" целые пакеты самолетов. И это даже не какие-нибудь пропагандистские телеграм-каналы, а официальные заявления минобороны.

Там в месяц выходит весь боевой состав авиации. Тем не менее они уже начали F-16 "уничтожать". Поэтому верить российским заявлениям о каких-то там уничтоженных самолетах, не стоит,

– объяснил Игнат.

Атака на "Новочеркасск"