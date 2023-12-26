Ймовірно, після атаки на ВДК "Новочеркаськ" росіяни втричі обережніше стали ставитися до загрози. Однак це ніяк їм не допоможе, всі цілі рано чи пізно будуть уражені.

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Тривожно та димно

Близько 12:50 у Севастополі раптово ввімкнулася повітряна тривога. Зі страху після нічної атаки на Феодосію росіяни навіть напустили диму. Одразу окупаційна адміністрація намагалася переконати, що все за планом і так, як мало бути.

Якщо побачите дим у районі внутрішнього рейду та Північної бухти – це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую запах неприємний, але це абсолютно безпечно,

– заявив гауляйтер Севастополя Развожаєв.

Відбої пролунали близько 13:30. Цікаво, що приблизно у той самий час у Севастополі пролунав вибух. Що стало причиною гучного звуку окупанти вирішили не повідомляти.

Неспокійна нічка у Феодосії