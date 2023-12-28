Російська окупаційна "влада" спочатку писала про один збитий дрон, проте вранці 28 грудня їхня кількість зросла до двох.

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Що кажуть окупанти про вибухи в Криму

Міністерство оборони Росії оголосило, що вночі на четвер (проти 28 грудня – 24 Канал) над Кримом було збито два українські безпілотники,

– заявили вороги.

Росіяни у телеграм-каналах також бідкались про декілька вибухів у районі міста Красноперекопськ на перешийку, що з'єднує Крим з Україною.

До речі, потужні вибухи чули в тимчасово окупованому Севастополі. Так, кореспондент "Крим. Реалії" запевнив, що звуки долинали зі сторони входу у головну бухту. За його словами, було щонайменше чотири вибухи.

Водночас так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв поспішив запевнити, що так звана ППО буцімто збила один безпілотник над морем. За його словами, традиційно пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

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