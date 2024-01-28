Україна ж має обирати одну з цих тактик, але при цьому повністю залежить від західного постачання зброї та техніки. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що західні партнери досі не передали Україні винищувачі F-16. Також ЗСУ півтора року чекали на ракети ATACMS.
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Намагаємось балансувати
Також Україна отримала меншу, ніж була заявлена, кількість танків Abrams та бойових машин піхоти Bradley, які добре показали себе в зоні бойових дій.
В України має бути своя тактика війни та діяти вона має за своїми сценаріями,
– зазначив військовий оглядач.
Будувати архітектуру війни так, як росіяни, ми не зможемо. Вони, на думку Коваленко, мають велику кількість людського ресурсу, який при цьому не шкодують.
У росіян наразі тотальна перевага в кількості над нашим гарнізоном, який тримає Кринки та інші ділянки фронту. Однак ЗСУ, не маючи повного спектра та можливостей використання західних зразків зброї, змушують ворога зазнавати досить серйозних втрат – в 10 і більше разів, ніж ми. Це і є наша тактика,
– впевнений Олександр Коваленко.
Водночас наші партнери не можуть надати нам зброю у необхідному об'ємі. Тому Україна намагається балансувати, щоб максимально зберегти життя військових і при цьому виснажувати Росію якнайменшими втратами.
Ворог продовжує зазнавати величезних втрат
- За останню добу (станом на 28 січня) було ліквідовано 740 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 382 110 одиниць особового складу.
- Крім того, ЗСУ щодня знищує велику кількість ворожої техніки та озброєння, а з початку війни росіяни втратили: танків – 6 280 (+9), бойових броньованих машин – 11 671 (+19), артилерійських систем – 9 097 (+12), РСЗВ – 972 (+0), засобів ППО – 660 (+0), літаків – 331 (+0), гелікоптерів – 324 (+0), БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 041 (+4), крилатих ракет – 1 845 (+0), кораблів /катерів – 23 (+0), підводних човнів – 1 (+0) тощо.
- Крім того, тільки за добу 27 січня українські бійці на Таврійському напрямку ліквідували 26 одиниць техніки окупантів. Також було знищено 3 склади боєприпасів противника і нейтралізовано або збито 197 БпЛА різних типів.