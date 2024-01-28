Україна ж має обирати одну з цих тактик, але при цьому повністю залежить від західного постачання зброї та техніки. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що західні партнери досі не передали Україні винищувачі F-16. Також ЗСУ півтора року чекали на ракети ATACMS.

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Намагаємось балансувати

Також Україна отримала меншу, ніж була заявлена, кількість танків Abrams та бойових машин піхоти Bradley, які добре показали себе в зоні бойових дій.

В України має бути своя тактика війни та діяти вона має за своїми сценаріями,

– зазначив військовий оглядач.

Будувати архітектуру війни так, як росіяни, ми не зможемо. Вони, на думку Коваленко, мають велику кількість людського ресурсу, який при цьому не шкодують.

У росіян наразі тотальна перевага в кількості над нашим гарнізоном, який тримає Кринки та інші ділянки фронту. Однак ЗСУ, не маючи повного спектра та можливостей використання західних зразків зброї, змушують ворога зазнавати досить серйозних втрат – в 10 і більше разів, ніж ми. Це і є наша тактика,

– впевнений Олександр Коваленко.

Водночас наші партнери не можуть надати нам зброю у необхідному об'ємі. Тому Україна намагається балансувати, щоб максимально зберегти життя військових і при цьому виснажувати Росію якнайменшими втратами.

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат