Украина должна выбирать одну из этих тактик, но при этом полностью зависит от западных поставок оружия и техники. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что западные партнеры до сих пор не передали Украине истребители F-16. Также ВСУ полтора года ждали ракет ATACMS.
К теме В ход снова пошли механизированные подразделения: Россия сменила тактику под Бахмутом
Пытаемся балансировать
Также Украина получила меньше заявленного количества танков Abrams и боевых машины пехоты Bradley, хорошо проявивших себя в зоне боевых действий.
У Украины должна быть своя тактика войны и действовать она должна по своим сценариям,
– отметил военный обозреватель.
Строить архитектуру войны так, как россияне, мы не сможем. Они, по мнению Коваленко, имеют большое количество человеческого ресурса, который при этом не жалеют.
У россиян пока тотальное преимущество в количестве над нашим гарнизоном, держащим Крынки и другие участки фронта. Однако ВСУ, не имея полного спектра и возможностей использования западных образцов оружия, заставляют врага нести достаточно серьезные потери – в 10 и более раз, чем мы. Это и есть наша тактика,
– уверен Александр Коваленко.
В то же время, наши партнеры не могут предоставить нам оружие в необходимом объеме. Поэтому Украина пытается балансировать, чтобы максимально сохранить жизнь военных и при этом истощать Россию наименьшими потерями.
Враг продолжает нести огромные потери
- За последние сутки (по состоянию на 28 января) были ликвидированы 740 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения враг потерял 382 110 единиц личного состава.
- Кроме того, ВСУ ежедневно уничтожает большое количество вражеской техники и вооружения, а с начала войны россияне потеряли: танков – 6 280 (+9), боевых бронированных машин – 11 671 (+19), артиллерийских систем – 9 097 (+12), РСЗО – 972 (+0), средств ПВО – 660 (+0), самолетов – 331 (+0), вертолетов – 324 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 041 (+4), крылатых ракет – 1 845 (+0), кораблей / катеров – 23 (+0), подводных лодок – 1 (+0) и т.д.
- Кроме того, только за сутки 27 января украинские бойцы на Таврическом направлении ликвидировали 26 единиц техники оккупантов. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов противника и нейтрализовано или сбито 197 БПЛА разных типов.