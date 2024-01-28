Враг вернулся к этой тактике, когда использовал механизированные ударные группы. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников.

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Враг сменил тактику под Бахмутом

Как объяснил Калашников, до этого враг пытался штурмовать позиции украинских воинов небольшими пехотными подразделениями 8 – 10 – 12 человек. Однако когда погода позволила, оккупанты сделали перегруппировку, определили основные направления и начали привлекать и механизированную составляющую.

По словам пресс-офицера, россияне сначала отрабатывают по украинским позициям артиллерией, а затем идут в наступление небольшими колоннами, применяя тяжелую технику, в том числе танки.

Также российские захватчики используют боевые бронированные машины, которые непосредственно подвозят пехоту, осуществляют огневую поддержку штурмующих групп.

До этого враг пытался беречь технику, меньше беречь людей. Хотя на сегодня он их и так не бережет. Если мы отражаем его контратаку, техника у него пылает, он отступает, однако человеческий ресурс он продолжает бросать в атаку. Можно сказать, он вернулся к своей предыдущей тактике, когда был уверен, что его механизированная часть преобладает над украинской,

– сказал Калашников.

Какая ситуация на Бахмутском направлении