Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заметил, что оккупанты наращивают интенсивность наступательных действий как на Северском, так и на Бахмутском направлениях. А в некоторых направлениях враг временно перешел к обороне.

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Враги продолжают наступательные действия

По словам Сырского, на Северском направлении русские захватчики продолжают наступательные действия. Они это делают, чтобы улучшить свое тактическое положение, а также создать условия для развития наступления в направлении самого Северска.

Он отметил, что силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов враг безуспешно пытается атаковать на направлениях Кременная и Григоровка.

Неудачи в наступательных действиях русские захватчики компенсируют увеличением интенсивности огневого действия. В течение последних двух дней оккупанты активно обстреливают город из реактивной артиллерии, а также применяют удары с авиации и дронами-камикадзе.

Что касается Бахмутского направления, то там оккупанты ведут наступательные действия. Враг пытается прорвать оборону севернее и западнее самого Бахмута, а также развить наступление на Часов Яр.

Как заметил Сырский, захватчики проводят перегруппировку своих сил, а также средств. Также они используют подразделения "добровольческого корпуса". А еще безуспешно пытаются восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, а также Андреевки.

Местами враг перешел к обороне

Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонным действиям, вместе с тем удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий,

– отметил командующий.

В то же время он отметил это, что наши штабы, а также командиры на любые изменения оперативной ситуации вовремя реагируют. Он добавил, что 26 января непосредственно находился в районах ведения боевых действий, где и заслушал командиров бригад по поводу ситуации, которая сложилась.

Вместе мы провели оценку предложенных решений по дальнейшим действиям. Уточнили отдельные задачи и приняли ряд решений для повышения результативности огневого поражения врага,

– добавил он.

По словам Сырского, сейчас ставку производят на выявлении важных для оккупантов объектов. Для этого используют средства разведки. Также концентрируются на нанесении точных огневых ударов, применении ударных дронов и защите наших позиций с помощью РЭБ.

Он добавил, что хоть наша цель – нанесение максимальных потерь оккупантам, главным приоритетом для нас "всегда есть сохранение жизни наших воинов".