Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що окупанти нарощують інтенсивність наступальних дій як на Сіверському, так і на Бахмутському напрямках. А на деяких напрямках ворог тимчасово перейшов до оборони.

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Вороги продовжують наступальні дії

За словами Сирського, на Сіверському напрямку російські загарбники продовжують наступальні дії. Вони це роблять, щоб покращити своє тактичне положення, а також створити умови для розвитку наступу у напрямку самого Сіверська.

Він зазначив, що силами штурмових груп за активної підтримки мінометних і артилерійських розрахунків ворог безуспішно намагається атакувати на напрямках Кремінна та Григорівка.

Невдачі у наступальних діях російські загарбники компенсують збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Впродовж останніх двох днів окупанти активно обстрілюють місто з реактивної артилерії, а також застосовують удари з авіації та дронами-камікадзе.

Що стосується Бахмутського напрямку, то там окупанти ведуть наступальні дії. Ворог намагається прорвати оборону північніше та західніше самого Бахмута, а також розвинути наступ на Часів Яр.

Як зауважив Сирський, загарбники проводять перегрупування своїх сил, а також засобів. Також вони застосовують підрозділи "добровольчого корпусу". А ще безуспішно намагаються відновити втрачене положення у районах Кліщіївки, а також Андріївки.

Місцями ворог перейшов до оборони

Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій,

– зазначив командувач.

Водночас він наголосив на тому, що наші штаби, а також командири на будь-які зміни оперативної ситуації реагують вчасно. Він додав, що 26 січня безпосередньо був у районах ведення бойових дій, де і заслухав командирів бригад щодо ситуації, яка склалася.

Разом ми провели оцінку запропонованих рішень на подальші дії. Уточнили окремі завдання та прийняли низку рішень для підвищення результативності вогневого ураження ворога,

– додав він.

За словами Сирського, наразі ставку роблять на виявленні важливих для окупантів об'єктів. Для цього застосовують засоби розвідки. Також концентруються на завданні точних вогневих ударів, застосуванні ударних дронів та захисті наших позицій з допомогою РЕБ.

Він додав, що хоч наша мета – завдання максимальних втрат окупантам, головним пріоритетом для нас "завжди є збереження життя наших воїнів".