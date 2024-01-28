Ворог повернувся до тієї тактики, коли використовував механізовані ударні групи. Про це розповів пресофіцер 26 артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков.

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Ворог змінив тактику під Бахмутом

Як пояснив Калашніков, до цього ворог намагався штурмувати позиції українських воїнів невеличкими піхотними підрозділами по 8 – 10 – 12 осіб. Однак коли погода дозволила, окупанти зробили перегрупування, визначили основні напрямки та почали залучати й механізовану складову.

За словами пресофіцера, росіяни спершу відпрацьовують по українських позиціях артилерією, а потім йдуть в наступ невеличкими колонами, застосовуючи важку техніку, зокрема, танки.

Також російські загарбники використовують бойові броньовані машини, які безпосередньо підвозять піхоту, здійснюють вогневу підтримку груп, що штурмують.

До цього ворог намагався берегти техніку, менше берегти людей. Хоча на сьогодні він їх і так не береже. Якщо ми відбиваємо його контратаку, техніка в нього палає, він відступає, однак людський ресурс він продовжує кидати в атаку. Можна сказати, він повернувся до своєї попередньої тактики, коли був упевнений, що його механізована частина переважає над українською,

– сказав Калашніков.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку