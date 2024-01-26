Это была уникальная операция, ведь впервые в истории Украина применила крылатые ракеты для поражения подводной лодки.

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Роспропаганда нашла нового "героя"

Эксперты отмечали, что восстановить оба судна трудно и экономически не выгодно. Враг тогда упорно заявлял лишь о "незначительных повреждениях", хотя спутниковые снимки свидетельствовали вполне о другом, плохом состоянии дел у российских кораблей.

И вот почти через полгода после позорной для оккупантов потери, они внезапно снова вспомнили о своем "Ростове" и начали анонсировать его восстановление.

Справка: Подводная лодка "Ростов-на-Дону" была одной из четырех подводных лодок, способных стрелять крылатыми ракетами, которыми россияне били по Украине.

Так, пропагандистские СМИ взялись рассказывать, что на территории "Севморзавода" продолжается ремонт "Ростов-на-Дону". И уже в июне 2024 эта лодка будет готова к возвращению в ряды флота.

Таким образом оккупанты планируют потратить на восстановление судна 9 месяцев. Пока неизвестно, сколько денег на это ушло и еще уйдет. Хотя можно предположить, что сумма таки немаленькая.

Заметим, что снимки разрушенной лодки говорят о том, что она получила очень серьезные повреждения. В частности, судно имело пробоины по центру корпуса и в носовой части. Поэтому не следует исключать, что заявления пропагандистов о восстановлении "Ростова" могут быть очередными махинациями, направленными на то, чтобы показать якобы "неэффективность" дальнобойных ракет, переданных Западом, против российского "непробиваемого" флота.

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