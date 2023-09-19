Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россиянам будет экономически не выгодно восстанавливать лодку "Ростов-на-Дону".

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Восстанавливать не выгодно

Роман Свитан отметил, что судно "Ростов-на-Дону" выдерживает давление на максимальной глубине 300 метров. Это очень большое давление, поэтому вследствие каких-либо внутренних повреждений лодку практически невозможно восстановить. Экономически невыгодно ее восстанавливать. Лучше разобрать судно и перевести в режим донора.

У россиян пока есть 5 суден в этом районе, всего их было 6. Два судна ушли с Черного моря, сейчас они находятся в районе Сирии в Средиземном море. А 4 судна осталось в Черном море. Одно мы перевели в режим донора. Думаю, его почки подойдут другим судам. Наверное, в таком режиме его будут использовать. Восстанавливать вряд ли будут,

– объяснил он.

Свитан о поврежденной лодке "Ростов-на-Дону": смотрите видео

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