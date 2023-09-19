Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіянам буде економічно не вигідно відновлювати човен "Ростов-на-Дону".
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Відновлювати не вигідно
Роман Світан зазначив, що судно "Ростов-на-Дону" витримує тиск на максимальній глибині у 300 метрів. Це дуже великий тиск, тому внаслідок будь-яких внутрішніх пошкоджень човен практично неможливо відновити. Економічно невигідно його відновлювати. Краще розібрати судно та перевести у режим донора.
У росіян поки є 5 суден у тому районі, всього їх було 6. Два судна пішли з Чорного моря, зараз вони у районі Сирії у Середземному морі. А 4 судна залишилося у Чорному морі. Одне ми перевели у режим донора. Думаю, його нирки підійдуть іншим суднам. Напевно, у такому режимі його будуть використовувати. Відновлювати навряд чи будуть,
– пояснив він.
Світан про пошкоджений човен "Ростов-на-Дону": дивіться відео
Ураження суден окупантів у Севастополі: головне
- Уночі 13 вересня у Севастополі пролунали щонайменше сім вибухів. Гучні вибухи лунали в районі Південної бухти в районі судноремонтного заводу. Міністерство оборони Росії заявило про пошкодження внаслідок нічного удару двох своїх кораблів, які перебували на ремонті на заводі в Севастополі в окупованому Криму.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили інформацію про ураження російських суден. Водночас у ГУР не уточнили, про який саме тип суден мовиться. Водночас у мережі писали, що буцімто було уражено великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Унаслідок удару вони спалахнули. Обидва судна перебували на ремонті в сухому доці.
- Також джерела у розвідці інформували, що, окрім плавзасобів, внаслідок удару є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі, зокрема обладнання.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після згарища великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" перетворились фактично на деталі та більше не можуть бути використані повноцінно як учасники чорноморського флоту Росії.
- За її словами, ураження суттєві. Саме тому навряд чи можливе швидке відновлення. Крім того, потужності, на яких ремонтували "Мінськ" і "Ростов" – також дуже суттєво пошкоджені на судноремонтному заводі.