Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіянам буде економічно не вигідно відновлювати човен "Ростов-на-Дону".

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Відновлювати не вигідно

Роман Світан зазначив, що судно "Ростов-на-Дону" витримує тиск на максимальній глибині у 300 метрів. Це дуже великий тиск, тому внаслідок будь-яких внутрішніх пошкоджень човен практично неможливо відновити. Економічно невигідно його відновлювати. Краще розібрати судно та перевести у режим донора.

У росіян поки є 5 суден у тому районі, всього їх було 6. Два судна пішли з Чорного моря, зараз вони у районі Сирії у Середземному морі. А 4 судна залишилося у Чорному морі. Одне ми перевели у режим донора. Думаю, його нирки підійдуть іншим суднам. Напевно, у такому режимі його будуть використовувати. Відновлювати навряд чи будуть,

– пояснив він.

Світан про пошкоджений човен "Ростов-на-Дону": дивіться відео

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