Об успехах на Левобережье Днепра рассказала спикер ОК "Юга" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, враг будет иметь более существенные потери.

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На данном этапе нам удалось замедлить и усложнить логистику врага. Не исключить ее полностью, но процесс продолжается. Мы продолжаем наращивать усилия на этом направлении,

– отметила Гуменюк

Она объяснила, что это приводит к тому, что потери врага больше, чем способы его пополнения ресурсов.

"Но надо осознавать, что на левобережье у россиян много ресурсов для обновления, но есть сложности с внутренней коммуникацией и морально-психологическим состоянием оккупантов", – отметила пресс-секретарь.

Ситуация на Левом берегу