Об успехах на Левобережье Днепра рассказала спикер ОК "Юга" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, враг будет иметь более существенные потери.
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На данном этапе нам удалось замедлить и усложнить логистику врага. Не исключить ее полностью, но процесс продолжается. Мы продолжаем наращивать усилия на этом направлении,
– отметила Гуменюк
Она объяснила, что это приводит к тому, что потери врага больше, чем способы его пополнения ресурсов.
"Но надо осознавать, что на левобережье у россиян много ресурсов для обновления, но есть сложности с внутренней коммуникацией и морально-психологическим состоянием оккупантов", – отметила пресс-секретарь.
Ситуация на Левом берегу
- Британская разведка сообщила, что несмотря на количественное преимущество, враг не может вытеснить украинские силы, потому что имеет слабую подготовку и координацию действий.
- Ранее Наталья Гуменюк рассказала, что во вражеских штурмах такая себе "тахикардия. Россияне то увеличивают атаки, то уменьшают, нервно возвращаясь на свои позиции с потерями.
- Между тем в Крынки вероятно могли перебросить подразделения вновь созданной частной военной компании. Речь идет о "Собянинском" полке, названном в честь мэра Москвы.