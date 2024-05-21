З боєкомплектом у частині безпеки було щось не так, тому "Циклон" і здетонував. Це 24 Каналу пояснив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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"На його борту йшло установлення морської версії зенітно-ракетного комплексу "Панцирь-С1". Він має до 12 ракет ближнього радіуса дії у межах до 20 кілометрів. Там і з боєкомплектом не все було так, як треба, у частині безпеки, і він здетонував", – пояснив він.
Бойовий потенціал ворога
"Циклон" – це малий ракетний корабель проєкту 22800 "Буян-М". Він може нести до восьми ракет «Калібр». Окупанти не мають, чим його замінити. Річ у тім, що працює Конвенція Монтре 1936 року. Туреччина закрила Босфор і Дарданелли.
Але все-таки бойовий потенціал ще поки зберігається. Сукупно усіх класів ракетоносіїв від двох великих фрегатів типу "Буревісник" до малих ракетних кораблів і підводних човнів типу "Варшавянка" у ворога сукупно приблизно 20 робочих одиниць. Це досить багато,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
Ураження ракетоносія "Циклон": головне
- У ніч на 19 травня вибухи лунали у низці міст – у тимчасово окупованому Севастополі, а ще у Джанкої, Євпаторії та Саках. Після цієї атаки ВМС України та Генштаб ЗСУ заявили про знищення тральника "Ковровець". Однак у ЗМІ припускали, що постраждав малий ракетний корабель "Циклон".
- У вівторок, 21 травня, у Генштабі ЗСУ заявили, що внаслідок ракетної атаки на бухту окупованого Севастополя у ніч на 19 травня був пошкоджений не тральник "Ковровець", а малий ракетний корабель "Циклон".
- Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що "Циклон" – останній ракетоносій на території Криму.