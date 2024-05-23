Стоит отметить, что корабль "Циклон" был достаточно новым судном у захватчиков. Он был заложен в 2016 году и спущен на воду в 2020 году.

Смотрите также Имел важное значение для противника: как могли уничтожить корабль "Циклон"

Спутниковые снимки после поражения "Циклона" в Крыму

Журналисты "Радио Свобода" отметили, что снимок севастопольской бухты Инженерная за 23 мая опубликовала российская служба издания. На снимке видны разрушения на месте попадания ракеты.

На кадре можно увидеть, что рядом с местом разрушения был малый ракетный корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину с моря.

Как выглядит последствия удара по "Циклону" в Севастополе / Видео "Радио Свободы"

Стоит отметить, что ранее аналитики Conflict Intelligence Team писали, что получили от своего источника фотографию с места, на которой видно торчащую из воды мачту "Циклона". Также косвенно о затоплении российского судна свидетельствует и наличие на месте спасательного катера, который можно увидеть на спутниковых снимках.

Украина уничтожила российский корабль "Циклон"