Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что кроме "Циклона" на бухте могли базироваться корабли других классов, преимущественно небольших. Впрочем, детальное изучение позволяет утверждать, что был поражен все-таки ракетоноситель.

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Чем могли атаковать "Циклон"

Еще 19 мая появилась информация о нанесении удара несколькими ракетами ATACMS по северной части основной Севастопольской бухты. Именно там базировались корабли небольшого класса, такие как корвет проекта "Каракурт". Среди них "Циклон" был единственным ракетоносителем.

После нанесения удара появилась информация об уничтожении тральщика "Ковровец". По габаритам эти корабли действительно похожи, а на спутниковых снимках были фактически идентичными. Но после дополнительного изучения и анализа информации, Генштаб 21 мая сообщил, что был уничтожен именно корвет "Циклон" проекта "Каракурт".

На спутниковых снимках они находились на расстоянии 200 метров. Могу допустить, что целеуказание выдавалось именно по "Циклону", потому что он значительно ценнее и имел более важное значение для противника, чем тральщик,

– отметил капитан 1 ранга запаса.

Подлежит ли корабль ремонту

"Циклон" действительно был новым кораблем, но Андрей Рыженко напомнил, что ракета ATACMS имеет вес 1800 килограммов и сверхзвуковую скорость. Поэтому даже кинетическая энергия при попадании способна нанести судну очень серьезные повреждения.

К тому же современные корабли не имеют бронирования, разве только отдельных частей, поэтому фактически уязвимы даже к стрелковому боеприпасу, не говоря о ракете. Более того, если учитывать габариты, то попадание даже одной ракеты ATACMS приведет к полному уничтожению корабля.

Интересно, что в Черноморском флоте раньше было пять таких кораблей. Один из них – "Циклон", который стоял на боевом дежурстве в Севастополе, а четыре других были на разных этапах строительства,

– рассказал Андрей Рыженко.

В частности, в ноябре 2023 года Украина уничтожила корабль "Аскольд", еще один сейчас находится в Керчи, а два других в Новороссийске на достройке. Вероятно, Россия собирается закончить их строительство до конца 2024. Тогда они войдут в состав Азовского военно-морского района.

Российские официальные источники традиционно умалчивают потери, ведь это будет третий ракетоноситель, который повредила или уничтожила Украина. Но рано или поздно информация должна появиться, ведь поражение такого корабля невозможно скрыть.

Уничтожение "Циклона": что известно