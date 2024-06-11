Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у розмові з 24 Каналом пояснив, що українська сторона не причетна до інциденту в Азовському морі. Цілком можливо, що росіяни вже вкотре вдалися до "дружнього вогню".
Читайте також Україна відкриває новий фронт проти Чорноморського флоту Росії, – Newsweek
Черговий friendly fire
Увечері 8 червня в Азовському морі було уражено буксир "Инженер Смирнов" та баржу "Секция-179". Цю баржу окупанти планували використовувати як загородження та перепони біля Керченського мосту.
Російські ЗМІ одразу ж почали розповсюджувати інформацію про те, що це українські дрони-камікадзе атакували буксир, який перевозив баржу.
Верифікованої інформації про це я не маю. Може, у них і стався якийсь інцидент в Азовському морі, важко його коментувати. З нашого боку застосування (дронів – 24 Канал) не було, це однозначно. З огляду на те, що росіяни розповідали про випробовування своїх морських дронів, можу припустити, що це був черговий friendly fire,
– зазначив Дмитро Плетенчук.
Зрештою, це б не стало новиною, адже окупанти люблять гатити по своїх же. Так, наприклад, в окупованому Криму 28 березня росіяни знищили свій же винищувач Су-27. Незадовго до цього російська ракета уразила риболовний траулер "Капитан Лобанов" у Балтійському морі.
"Не здивуюсь, якщо в Азовському морі були саме невдалі спроби росіян щось перевірити", – додав речник ВМС.
Що відбувається в Азовському морі
- Росія почала перекидати частину кораблів з Новоросійська в акваторію Азовського моря. Зокрема, окупанти тримають там носії крилатих ракет "Калібр". 7 червня, вперше за довгий час, Росія вивела ракетоносії "Калібрів" в Азовське море.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив, що росіяни насамперед намагаються убезпечити свій флот, перебазовуючи його в Азовське море. Це море менше та закритіше, тож для росіян це хороша перспектива. Принаймні на це вони сподіваються.
- Наразі в Азовському морі перебувають 3 великі десантні кораблі Росії та ще 3 малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М". Днями з'явилась інформація про те, що ЗСУ нібито уразили один російський ВДК, втім цю інформацію не підтвердили у ВМС.