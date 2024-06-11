Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у розмові з 24 Каналом пояснив, що українська сторона не причетна до інциденту в Азовському морі. Цілком можливо, що росіяни вже вкотре вдалися до "дружнього вогню".

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Черговий friendly fire

Увечері 8 червня в Азовському морі було уражено буксир "Инженер Смирнов" та баржу "Секция-179". Цю баржу окупанти планували використовувати як загородження та перепони біля Керченського мосту.

Російські ЗМІ одразу ж почали розповсюджувати інформацію про те, що це українські дрони-камікадзе атакували буксир, який перевозив баржу.

Верифікованої інформації про це я не маю. Може, у них і стався якийсь інцидент в Азовському морі, важко його коментувати. З нашого боку застосування (дронів – 24 Канал) не було, це однозначно. З огляду на те, що росіяни розповідали про випробовування своїх морських дронів, можу припустити, що це був черговий friendly fire,

– зазначив Дмитро Плетенчук.

Зрештою, це б не стало новиною, адже окупанти люблять гатити по своїх же. Так, наприклад, в окупованому Криму 28 березня росіяни знищили свій же винищувач Су-27. Незадовго до цього російська ракета уразила риболовний траулер "Капитан Лобанов" у Балтійському морі.

"Не здивуюсь, якщо в Азовському морі були саме невдалі спроби росіян щось перевірити", – додав речник ВМС.

Що відбувається в Азовському морі