Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в разговоре с 24 Каналом объяснил, что украинская сторона не причастна к инциденту в Азовском море. Вполне возможно, что россияне в очередной раз прибегли к "дружественному огню".
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Очередной friendly fire
Вечером 8 июня в Азовском море были поражены буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179". Эту баржу оккупанты планировали использовать в качестве заграждения и преграды возле Керченского моста.
Российские СМИ сразу же начали распространять информацию о том, что это украинские дроны-камикадзе атаковали буксир, который перевозил баржу.
Верифицированной информации об этом я не имею. Может, у них и произошел какой-то инцидент в Азовском море, трудно его комментировать. С нашей стороны применения (дронов – 24 Канал) не было, это однозначно. Учитывая то, что россияне рассказывали об испытаниях своих морских дронов, могу предположить, что это был очередной friendly fire,
– отметил Дмитрий Плетенчук.
В конце концов, это бы не стало новостью, ведь оккупанты любят бить по своим же. Так, например, в оккупированном Крыму 28 марта россияне уничтожили свой же истребитель Су-27. Незадолго до этого российская ракета поразила рыболовный траулер "Капитан Лобанов" в Балтийском море.
"Не удивлюсь, если в Азовском море были именно неудачные попытки россиян что-то проверить", – добавил представитель ВМС.
Что происходит в Азовском море
- Россия начала перебрасывать часть кораблей из Новороссийска в акваторию Азовского моря. В частности, оккупанты держат там носители крылатых ракет "Калибр". 7 июня, впервые за долгое время, Россия вывела ракетоносители "Калибров" в Азовское море.
- Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил, что россияне прежде всего пытаются обезопасить свой флот, перебазируя его в Азовское море. Это море меньше и закрыто, поэтому для россиян это хорошая перспектива. По крайней мере на это они надеются.
- Сейчас в Азовском море находятся 3 большие десантные корабли России и еще 3 малых ракетных корабля проекта "Буян-М". На днях появилась информация о том, что ВСУ якобы поразили один российский ВДК, впрочем, эту информацию не подтвердили в ВМС.