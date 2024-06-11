Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что этот корабль не представляет угрозы для Украины. Однако проблемы с "Адмиралом Левченко" возникли именно из-за нашей страны.

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Не решили проблему

Представитель ВМС ВСУ объяснил, что этот корабль не мог попасть в Черное море из-за действия конвенции Монтре. Для этого корабля закрыты турецкие проливы – Босфор и Дарданеллы.

Конвенция Монтре Конвенция была подписана в июле 1936 года. Она восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Согласно Конвенции, за торговыми судами всех стран сохраняется свобода прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Но режим прохода военных кораблей разный в отношении черноморских и нечерноморских государств.

Однако показателен кейс, ставший причиной этой проблемы на российском корабле. Это отсутствие технической поддержки со стороны страны-производителя этих двигателей – Украины. Уже 10 лет они эксплуатируются без соответствующего надлежащего обслуживания,

– отметил Плетенчук.

Двигатели для российских кораблей, по его словам, строили в Украине – в Николаеве, и когда в 2014 году были введены санкции против России, прекратилось обслуживание и продажа.

Россияне даже были вынуждены две единицы вновь построенных кораблей продать Индии, потому что не могли их укомплектовать украинскими газотурбинными двигателями. Одна из таких установок как раз расположена на этом корабле,

– подчеркнул он.

Проблемы на "Адмирале Левченко" произошли вследствие нелицензионного обслуживания, а также того, Россия за 10 лет не сумела наладить эти технологические процессы. Несмотря на то, что россияне 5 лет назад даже открыли соответствующий завод и хвастались тем, что якобы "решили" эту проблему.

"Однако получается, что не решили. Поэтому это интересный кейс в контексте действия санкций, которые "только во благо", – отметил Дмитрий Плетенчук.

Справка. "Адмирал Левченко" – довольно мощная единица, многофункциональный корабль. Его экипаж может состоять, по разным источникам, из от 220 до 400 человек. На бортах "Адмирала Левченко" можно заметить по четыре ракетных установки. Однако, как заметил Плетенчук, это еще не все его ракетное вооружение. Он также имеет торпеды. Кроме того, у него на борту штатно должны находиться две единицы вертолетов.

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