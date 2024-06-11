Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что этот корабль не представляет угрозы для Украины. Однако проблемы с "Адмиралом Левченко" возникли именно из-за нашей страны.
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Не решили проблему
Представитель ВМС ВСУ объяснил, что этот корабль не мог попасть в Черное море из-за действия конвенции Монтре. Для этого корабля закрыты турецкие проливы – Босфор и Дарданеллы.
Конвенция МонтреКонвенция была подписана в июле 1936 года. Она восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Согласно Конвенции, за торговыми судами всех стран сохраняется свобода прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Но режим прохода военных кораблей разный в отношении черноморских и нечерноморских государств.
Однако показателен кейс, ставший причиной этой проблемы на российском корабле. Это отсутствие технической поддержки со стороны страны-производителя этих двигателей – Украины. Уже 10 лет они эксплуатируются без соответствующего надлежащего обслуживания,
– отметил Плетенчук.
Двигатели для российских кораблей, по его словам, строили в Украине – в Николаеве, и когда в 2014 году были введены санкции против России, прекратилось обслуживание и продажа.
Россияне даже были вынуждены две единицы вновь построенных кораблей продать Индии, потому что не могли их укомплектовать украинскими газотурбинными двигателями. Одна из таких установок как раз расположена на этом корабле,
– подчеркнул он.
Проблемы на "Адмирале Левченко" произошли вследствие нелицензионного обслуживания, а также того, Россия за 10 лет не сумела наладить эти технологические процессы. Несмотря на то, что россияне 5 лет назад даже открыли соответствующий завод и хвастались тем, что якобы "решили" эту проблему.
"Однако получается, что не решили. Поэтому это интересный кейс в контексте действия санкций, которые "только во благо", – отметил Дмитрий Плетенчук.
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