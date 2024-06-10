Соответствующую информацию сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что у россиян "классно проходят учения" и посоветовал им не останавливаться.

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Дмитрий Плетенчук сообщил, что 10 июня в Баренцевом море "горит-полыхает техника вражеская" – там загорелся большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Сейчас россияне пытаются ликвидировать пожар.

Так бывает, когда "свєрхдержава" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась,

– пишет Плетенчук.

Представитель Сил обороны Юга отметил, что экипаж "Адмирала Левченко" составляет несколько сотен человек. Сравнивая его с крейсером Москва он отметил, что речь идет о меньшем количестве, однако "тоже неплохо".

Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" / фото из открытых источников

Что известно об "Адмирале Левченко"