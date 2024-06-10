Відповідну інформацію повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що у росіян "класно проходять навчання" та порадив їм не зупинятися.

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Дмитро Плетенчук повідомив, що 10 червня у Баренцевому морі "горить-палає техніка ворожа" – там загорівся великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Наразі росіяни намагаються ліквідувати пожежу.

Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала,

– пише Плетенчук.

Речник Сил оборони Півдня зазначив, що екіпаж "Адмірала Левченка" становить кілька сотень осіб. Порівнюючи його з крейсером Москва він зазначив, що йдеться про меншу кількість, проте "теж непогано".

Великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" / фото з відкритих джерел

Що відомо про "Адмірала Левченка"