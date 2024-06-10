Відповідну інформацію повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що у росіян "класно проходять навчання" та порадив їм не зупинятися.
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Дмитро Плетенчук повідомив, що 10 червня у Баренцевому морі "горить-палає техніка ворожа" – там загорівся великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Наразі росіяни намагаються ліквідувати пожежу.
Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала,
– пише Плетенчук.
Речник Сил оборони Півдня зазначив, що екіпаж "Адмірала Левченка" становить кілька сотень осіб. Порівнюючи його з крейсером Москва він зазначив, що йдеться про меншу кількість, проте "теж непогано".
Великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" / фото з відкритих джерел
Що відомо про "Адмірала Левченка"
- "Адмірал Левченко" – великий протичовновий корабель проєкту 1155. Відомо, що початково він мав назву "Хабаровськ", проте за кілька місяців його назву змінили на теперішню.
- Був спущений на воду у лютому 1985 року. Через три роки вступив у стрій. У 1989 році став частиною Північного флоту СРСР.
- Вже за служби Росії, у 2010 році він ніч бойову службу щодо боротьби з піратством в Аденській затоці. У 2014 році він прибув у Севастополь на ремонт. Він там пробув менш як місяць, після чого покинув затоку.
- Востаннє "Адмірада Левченка" ремонтували у 2021 році. Тоді зазначалося, що окрім газотурбінних маршових двигунів, на ньому замінять охолоджувальні установки та запірну арматуру. Також планувалася модернізація бортової електроніки та протипожежного обладнання.
- Відомо, що "Адмірал Левченко" має на озброєнні 2 чотириконтейнерні установки ракето-торпед "Раструб", 8 пускових установок зенітно-ракетного комплексу "Кинджал" (64 ракети), 2 100 мм артилерійські установки АК-100, 4 шестиствольних 30 мм кулемета АК-630 установки РБУ-6000. Окрім цього на борту розташовуються 2 вертольоти Ка-27.