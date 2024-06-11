Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский во время конференции в Киеве рассказал, что в ближайшее время "будет положительный результат диалога" по поставке альтернативы Starlink.

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Альтернатива Starlink есть

Сухаревский не назвал альтернативу. Однако рассказал, что для диалога с поставщиком создали целую рабочую группу.

Этот вопрос решается, и создана целая рабочая группа по диалогу. Альтернатива есть, диалог продолжается, и в ближайшем будущем ждем положительного результата в этом диалоге,

– сказал он.

Что предшествовало