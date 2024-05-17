Интересно, что спутниковые интернет-терминалы Starlink широко используются также российскими войсками в Украине. В частности, для координации атак, управления беспилотниками и другими видами военной техники.

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Очень большая проблема для Сил обороны

The Washington Post пишет, что 125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 43-километровом участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения.

Бойцы следили за тем, как Россия неуклонно наращивает силы для возможного нападения. Однако, как утверждает издание, тем утром, 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех.

Так, как выяснилось, терминалы Starlink вышли из строя и перестали работать. Командир подразделения дронов в бригаде сообщил журналистам, что в какой-то момент они остались полностью "слепые".

Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или телефонами, где они еще работали,

– рассказал защитник.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области: главное