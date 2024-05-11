Ранее о плохой работе “старлинков” заявил сам Илон Маск в соцсети “Х”.

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Starlink "завис"

Бизнесмен рассказал, что спутники Starlink находятся под сильным давлением, но пока "держатся". Негативное влияние на спутниковую связь вызвала магнитная буря.

По данным, Национального управления океанических и атмосферных исследований США, она является крупнейшей за последние 20 лет. Последний раз более мощное давление фиксировали в октябре 2023 года.

Аналитики прогнозируют, что магнитная буря, вероятно, продлится в течение выходных, представляя угрозу для работы навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

Напомним, что именно благодаря этой магнитной буре в Украине можно было наблюдать северное сияние. Сначала его видели жители Востока и Юга, а впоследствии и жители центральных, северных и западных областей. Следует заметить, что северное сияние для наших широт – редкое явление. Оно является результатом выброса корональной массы, произошедшего на Солнце в период с 8 по 9 мая.

Россияне используют Starlink в Украине

Еще в феврале этого года в украинской разведке заявили, что россияне используют "стралинки" на оккупированных территориях. Сам Маск отрицал, что компания продавала эти системы стране – агрессору.

В ГУР предполагают, что оккупанты покупают ""старлинки" через третьи страны, то есть осуществляют контрабанду.

Как пишет Bloomberg, Пентагон вместе с компанией SpaceX и украинским правительством приняли меры, чтобы помешать несанкционированному использованию интернет-терминалов Starlink российскими военными. В оборонном ведомстве не раскрывают способов и тактик. Там говорят, что пока удалось уменьшить использованием оккупантами "старлинков". Впрочем, проблема еще остается актуальной.