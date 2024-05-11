Раніше про погану роботу "старлінків" заявив сам Ілон Маск у соцмережі "Х".

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Starlink "завис"

Бізнесмен розповів, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском, але наразі "тримаються". Негативний вплив на супутниковий зв'язок спричинила магнітна буря.

За даними, Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, вона є найбільшою а останні 20 років. Востаннє потужніший тиск фіксували у жовтні 2023 року.

Аналітики прогнозують, що магнітна буря, ймовірно, триватиме протягом вихідних, становлячи загрозу для роботи навігаційних систем, електромереж та супутникової навігації.

Нагадаємо, що саме завдяки цій магнітній бурі в Україні можна було спостерігати північне сяйво. Спочатку його бачили жителі Сходу та Півдня, а згодом і мешканці центральних, північних та західних областей. Слід зауважити, що Північне сяйво для наших широт – рідкісне явище. Воно є результатом викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня.

Росіяни використовують Starlink в Україні

Ще у лютому цього року в українській розвідці заявили, що росіяни використовують "стралінки" на окупованих територіях. Сам Маск заперечив, що компанія продавала ці системи країні – агресорці.

У ГУР припускають, що окупанти купують "старлінки" через треті країни, тобто здійснюють контрабанду.

Як пише Bloomberg, Пентагон разом з компанією SpaceX та українським урядом вжили заходів, щоб перешкодити несанкціонованому використанню інтернет-терміналів Starlink російськими військовими. В оборонному відомстві не розкривають способів і тактик. Там кажуть, що наразі вдалося зменшити використанням окупантами "старлінків". Втім, проблема ще залишається актуальною.