Джон Пламб, помічник міністра з питань космічної політики розповів в інтерв'ю Bloomberg, що США активно співпрацюють з українським урядом і компанією SpaceX, щоб протидіяти незаконному використанню Росією терміналів Starlink.

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Хоча Пламб не розкрив конкретних стратегій і тактик, він висловив упевненість в успішному зменшенні російських зусиль. Водноча він зауважив, що проблема залишається актуальною.

Зараз ми успішно протидіємо використанню терміналів Росією, але я впевнений, що вони продовжать намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв’язку. І хоч це все ще залишатиметься проблемою, я гадаю ми вже знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною,

– сказав Джон Пламб.

У росіян вже почалися проблеми

Попри постійну доступність терміналів Starlink в Росії через онлайн-платформи, такі як Ozon, нещодавні повідомлення вказують на те, що користувачі стикаються з проблемами підключення, що спонукає їх переходити на більш дорогі глобальні сервісні плани. Однак ефективність таких обхідних шляхів залишається сумнівною.

Маск поза грою

Щодо суперечливої постаті Ілона Маска, то тут Пламб зауважив, що Пентагон повністю довіряє SpaceX включно з доступом до конфіденційної інформації і впевнений в серйозності контракту та розумінні важливості дотримання його умов обома сторонами.

Загалом же Пламб похвалив SpaceX як надійного партнера, наголосивши на їх внесок у роботу Міністерства оборони, включаючи запуск супутників для цілей національної безпеки. Він також запевнив, що Пентагон активно працює над продовженням контракту зі SpaceX.

Цікаво, що у питанні підтримки відносин зі SpaceX посадовці Пентагона в першу чергу наголошують на підтримці зв'язків з президенткою компанії Гвінн Шотвелл наголошуючи на її відокремленості від Ілона Маска.

Це вже друга така заява за короткий час від представників американських установ. Раніше схожі слова прозвучали з вуст директора NASA Білла Нельсона. Він сказав, що космічне відомство підтримує тісні зв'язки зі SpaceX і впевнене у цьому партнерстві зокрема завдяки особі президентки компанії Гвінн Шотвелл.

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Схоже, що особа Ілона Маска стала токсичною та одіозною настільки, що в офіційній комунікації все більше компаній та відомств намагаються відокремити його особистість від його бізнесів. Натомість виділяється важлива роль діючих директорів, або представників компаній, які відповідають за прийняття важливих рішень та співпрацю.